Bij een vechtpartij op de Voorstreek in Leeuwarden is woensdagavond een man gewond geraakt.

Tijdens de ruzie werd de man meerdere keren op zijn hoofd geslagen. Door dit handgemeen kreeg hij bloed op zijn hoofd.

Toen de politie en ambulance ter plekke kwamen, is de man gevlucht.

De politie heeft de man achtervolgd. Of de man aangehouden is, is niet bekend.

Onduidelijk is de reden van de vechtpartij.