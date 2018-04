ROC Friese Poort dreigt met terugtrekking uit ontwikkeling WTC-gebied

,,Er moet voor juli 2018 een plan aangeleverd worden of de ontwikkeling alsnog te behalen is. De Friese Poort zit met een krappe huisvesting en wil graag uitbreiden in het WTC-gebied. De school heeft woensdag aangegeven dat zij zich terugtrekken wanneer er voor 1 juli geen duidelijkheid is. Volgens ons is de tijd die wij nog hebben overbrugbaar en realiseerbaar om een goed stedenbouwkundig plan en businesscase op te stellen", zegt De Rouwe.

Harry Bevers (VVD) maakt zich zorgen nu de Friese Poort zich mogelijk gaat terugtrekken. ,,Zijn de plannen wel haalbaar als de school zich terugtrekt?" Het antwoord van de SOC is daarin negatief.

Op het gebied van parkeren en infrastructuur maakt de SOC zich eveneens zorgen. ,,Daar zien wij op financieel gebied nog moeilijkheden. De parkeerplekken kan de case wel opvangen, maar de gehele infrastructuur niet." De gemeenteraad maakt zich zorgen dat zij extra geld moeten bijleggen om de case sluitend te krijgen.

Anker

De relatie tussen de SOC en WTC Beheer is er door de ontstane situatie rondom investeerder Jan Anker niet beter op geworden bleek woensdag tijdens de bijeenkomst in de raadzaal. ,,Wij gunnen Cambuur een nieuw stadion en ook voor het WTC zijn er kansen met de herinrichting. In de eerste plannen zou ons terrein kleiner worden en daar schrokken wij van. Wij hebben toen aangegeven dat wij best mee willen werken aan de herinrichting, maar dan moet er wel genoeg ruimte en werkgelegenheid voor het WTC blijven. Dat konden wij met de gemeente niet sluitend krijgen. Wij hebben toen Jan Anker gevraagd om te investeren. Hij wilde hieraan meewerkenen en dat zorgde voor vertrouwen. Afgelopen tijd is het beeld ontstaan dat Anker de stekker eruit heeft getrokken, maar dat is niet zo. Hij heeft tijdig aangegeven dat de komst van de Bauhaus voor moeilijkheden zal gaan zorgen", stelt Piet Adema van Stichting Prins Bernhardshoeve, onderdeel van WTC Beheer.

Jan Spoelstra van WTC beheer vult aan: ,,Er is vrij snel overeenstemming bereikt met de gemeente en de SOC. Daarna zijn nog een aantal eisen gegeven op het gebied van parkeren en invulling van het gebied. Indruk is dat daarin vanuit de gemeente geen harde toezeggingen zijn gedaan. 15 mei 2017 is er overleg geweest over het proces. Teleurstellingen zijn toen al aangegeven. De burgemeester zei toen hieraan tegemoet te zullen komen. We hebben op tijd aangegeven dat de komst van de Bauhaus voor een gat in de businesscase zou zorgen. Er is altijd een voorwaarde geweest dat er geen concurrerende bouwmarkt zou moeten komen in het gebied. Dat het nu erop lijkt dat dat wel gaat gebeuren, zorgt voor moeilijkheden."

In het proces liggen veel belangen en afspraken. De komende tijd willen de partijen kijken naar een oplossing. ,,Het is een complex verhaal, maar wij wachten de reactie van de SOC af. Het is een krappe case en als je er tegenaan blaast valt hij om", besluit Spoelstra.