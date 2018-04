Repair Café Wijkvereniging Bilgaard

In het Repair Café kunt u terecht voor gratis technisch advies en reparatie van kleine elektra, speelgoed, kleding, poppen, fietsen en huishoudelijke apparaten, mits niet groter dan een stofzuiger. Ook is er hulp bij softwareproblemen van uw laptop of tablet. Vaak is met een kleine reparatie van een gebroken draadje, gesprongen zekering of een losse schroef, een apparaat weer helemaal in orde. Daarnaast verricht men timmerwerk, schilderreparatie, poppenreparatie en wordt kleding versteld. Reparatie is gratis met uitzondering van eventuele aanschaf van onderdelen. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Tevens is er bij het Repair Café een kleinschalige verkoop van tweedehands spullen zoals, kleding, elektronische apparatuur, etc.