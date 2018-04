Opening watersportseizoen 2018 in Grou

Vrijdagavond om 20.00 uur arriveren de Sylkeninginne en haar hofdame met het Grouster Skûtsje aan de Nieuwe Kade. Dit onder begeleiding van de jeugdzeilers van Koninklijke Watersportvereniging Frisia en de SUPpers van Sup Away Grou. De Pikbroeken zorgen voor muzikale ondersteuning.

Wie de rol van Sylkeninginne dit jaar mag vervullen blijft geheim tot het allerlaatste moment! Na ontvangst door de loco-burgemeester en het welkomstwoord van de Sylkeninginne word je getrakteerd op een spectaculaire flyboardshow. Salto’s, duikvluchten en de gekste stunts worden in en boven het water uitgehaald. De rest van het weekend is er van alles te beleven. Natuurlijk is er het hele weekend weer de voorjaarskermis.

De zaterdagochtend begint met Skipkesilen bij het Marit Bouwmeester Zeilcentrum. KWV Frisia heeft speciaal voor Opening Watersportseizoen een extra wedstrijd georganiseerd. Vanaf 13.30 uur kijk je op dezelfde locatie naar de radiografische 'Dragon Force' zeilboten en kan iedereen leren zeilen bij 'Alles is Mooglik'. In de Hoofdstraat is er voor de (basisschool)kinderen weer de straattekenwedstrijd. Kom vooral ook kijken bij het 'Icecarving'. Werkelijk prachtig wat er ontstaat uit een blok ijs! Op de Rjochte Grou is ’s middags een wedstrijd met de GWS Schouwen en voor de tweede keer de Grouster Sûteltocht. Een spannende behendigheidstocht met allerlei opdrachten die gevaren wordt met klassieke GWS schouwen. Ook erg leuk is de Brandveilig leven demowagen van de Brandweer Fryslân. Speel het spel van de Kameleon door Hielke en Sietse Klinkhamer te helpen de brandweerwagen zo snel mogelijk naar een boerderijbrand te brengen. Tevens is de Sint Piterkerk open voor bezichtiging en vaart de pont Gastvrij Grou het hele weekend. Je kunt de dag afsluiten in de Grouster horeca met live muziek van 'Kings of Diamonds' en 'DJ All Tha Fokk'.

De zondag start met de braderie. Tegelijkertijd is er voor de sportievelingen de 'Sup Tour & Lunch'. Ervaar mooie routes door Nationaal Park De Alde Feanen. Afstanden van 7 km tot 25 km. Bij terugkomst staat er een heerlijke lunch klaar! ’s Middags kun je mee varen over het Pikmeer op een van de verschillende schepen welke aan de Nieuwe kade (t.h.v. Hotel Oostergoo) liggen. Ook is de 'Markol' aanwezig. Dit schip is aangepast voor minder validen. De kinderen kunnen zich ook prima vermaken op het kinderplein. Blaas reuze bellen, laat je schminken, kom thuis met mooi gelakte nagels en swing mee met de demonstratie van 'Fitconcept'. Kom ook kijken bij de 'Bisteboel', met echte dieren. KWV Frisia is bijzonder trots op haar jeugdcommissie, Lyts Begjin. Wil je wel eens zien hoe een 'Optimist' of een 'Splash' eruit ziet of zelf een stukje zeilen, kom dan naar het Zeilcentrum en laat je verrassen. Ook op zondag zijn de radiografische 'Dragon Forces' aanwezig bij het Zeilcentrum. Meer spektakel op het water is er met de 'Kinwolnet' wedstrijden met de 'GWS Schouwen' op het Pikmeer. Maar… sta om 14.00 uur klaar op de Nieuwe Kade want daar begint de 'Duckrace'.

Kijk voor het volledige programma op www.grouaktief.nl