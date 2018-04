Mobiliteitsdagen bij het HulpmiddeIencentrum

Nu het voorjaar is, gaan mensen er weer lekker op uit. Dit is vaak ook het moment om te oriënteren op bijvoorbeeld een nieuwe rollator of een lage instap fiets. Daarom is de showroom extra gevuld met de nieuwste mobiliteitshulpmiddelen, zoals een rollator en rolstoel in één, een elektrische fiets met lage instap of een opvouwbare scootmobiel.

De mobiliteitsdagen zijn dit jaar op 20 en 21 april. Tijdens deze dagen is er een gratis rollatorcheck en ontvangt men 20% korting op een nieuwe rollator, rolstoel, (driewiel)fiets of scootmobiel. Ook kan men diverse hulpmiddelen proberen op een speciaal vaardighedenparcours. Natuurlijk krijgt men ook een uitgebreid advies over welk hulpmiddel het meest geschikt is en uiteraard een gedegen garantie en service. Ontdek het zelf tijdens de mobiliteitsdagen!

Het Hulpmiddelencentrum is gevestigd in het Hulpmiddelen Advies Centrum op de Ampèrestraat 14 in Leeuwarden. Kijk voor meer informatie op www.hulpmiddelencentrum.nl.