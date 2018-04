Feestelijk concert door zeventigjarig Da Capo

Da Capo geeft zaterdag 21 april een verenigingsconcert. De muzikale avond begint om 19.30 uur in De Fontein in Leeuwarden.

Da Capo bestaat zeventig jaar, en dus krijgt het concert een extra bijzonder tintje. De Friese componist Geert Jan Kroon heeft voor deze gelegenheid de compositie Sic Parvis Magna geschreven. Dat betekent: hoe grote dingen ontstaan uit iets kleins. Het verwijst naar de verzelfstandiging van het orkest in 1995. Tijdens dit concert is de première van het stuk.

Het harmonieorkest speelt verder The Lord of the Rings. Het is dertig jaar geleden dat Johan de Meij zijn ‘Symphony No. 1’ componeerde voor harmonieorkest. Niemand minder dan Philip Curtis treedt hierbij op als verteller. Je ziet in het verhaal de statige tovenaar Gandalf uitgebeeld, je hoort zijn paard galopperen, je ervaart de gemene Gollum en ook de vrolijke hobbits ontbreken niet.

Het opleidingsorkest en het klarinetkwartet laten van zich horen deze avond. Dirigent is Floris de Wever. Kaarten via info@dacapo-leeuwarden.nl of aan de zaal.