Driegangen-diner bij Stadskantine West

Stadskantine West is een initiatief van bewoners uit Leeuwarden West. Bewoners die samen willen koken voor iedereen die het leuk vindt om lekker en gezellig te eten.

Ben jij er dinsdag 24 april bij? Vrienden, familie en buren zijn ook welkom.

Locatie: buurthuis Rengerspark, Singelstraat 22 in Leeuwarden

Tijdstip: aanvang 18.00 uur, afsluiting rond 20.00 uur

Kosten: €8,- per persoon (alleen cash betalen) , exclusief eventuele drankjes

Aanmelden kan door een mailtje naar reserveren@stadskantinewest.nl te sturen. Geef meteen even aan of je alleen of met meerdere mensen komt.