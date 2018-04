Doorloper | TOF op pad met verstandelijk beperkten

Ons motto: Fijne vakanties organiseren voor onze gasten, mensen met een verstandelijke beperking. Vaak kunnen onze gasten maar één weekje per jaar mee (financiën) en wij doen er alles aan om er een onvergetelijke week van te maken. Wij zorgen er voor dat ze op deze week ondersteund worden door 250 enthousiaste vrijwilligers zowel jong als oud. Het blijft ieder jaar weer een uitdaging dit te realiseren.

Wij kunnen niet zonder: De steun van onze enthousiaste vrijwilligers. TOF staat voor het samen op vakantie gaan. Er gaan studenten mee maar ook mensen zonder werk of gepensioneerden. Iedereen gaat voor het zelfde doel namelijk er een feest week van te maken voor de gasten die dit zo verdienen. Wij noemen dit 'Typisch TOF'.

Wij hebben niets met: Mensen die geen respect hebben voor onze gasten. Gelukkig zien we juist dat onze gasten steeds meer gerespecteerd worden. Door televisie programma's is de doelgroep meer bekend geworden en zien mensen hoe fijn het is om zich in te zetten voor mensen met een verstandelijke beperking .

Feestjes bouwen doen we: Samen met de vrijwilligers op de jaarlijkse bedankavond in november in Schaaf voor vrijwilligers. Op deze avond worden de vrijwilligers in het zonnetje gezet en zorgt een optreden door mensen met een verstandelijke beperking voor een feestelijke stemming.

Het mooiste uitje dat we hebben ondernomen: De coördinatoren organiseren uitstapjes en vakanties voor onze gasten en krijgen er een enorme 'boost' van wanneer de gasten en vrijwilligers terugkomen van de vakantie week. Met het vakantieverslag in de hand stappen zij uit de busjes en nemen afscheid van elkaar. Hierbij wordt regelmatig een traantje weggepinkt door zowel de gasten als vrijwilligers.

De laatste keer dat we goed met elkaar lachten: In januari was er een groepje gasten op uitnodiging van de gebroeders Anker aanwezig bij de voetbalwedstrijd Heerenveen – Sparta. Tijdens de rust stapte een van de gasten op Mario Been af die juist live in de uitzending van Fox was. Hij gaf Mario een hand en vroeg: ,,Hoe is het?” Mario reageerde geweldig door hem te begroeten en te bedanken. Prachtig toch!!

En dat we flink baalden: Eigenlijk is dat op dit moment. Wij hebben nog veel vrijwilligers nodig die de vakanties in de zomerperiode mogelijk moeten maken. Op dit moment komen we vrijwilligers te kort, met name voor de vakantieweek voor oudere gasten (rustiger dagritme nodig, persoonlijke aandacht, ondersteuning in verzorging). Deze gasten hebben juist zoveel behoefte om er eens een weekje uit te zijn en te genieten van de kleinste dingen: zoals het samen koken, spelletje spelen of gewoon koffie drinken op een terrasje met gebak. Deze week start onze wervingscampagne in deze krant en we hopen mensen enthousiast te maken om met ons mee te gaan. Dus mensen geef je op!

Leeuwarden is voor ons: Belangrijk in vele opzichten. Van het tof team wonen maar liefst vier teamleden in de hoofdstad. In het Nieuwe Steegje ligt geschiedenis van de begin jaren van TOF. In 2016 mocht TOF op uitnodiging van burgemeester Crone zijn 24-uurs Sponsor Memory Marathon organiseren in het oude stadhuis. De burgemeester opende en sloot de marathon af door het spelen van twee spelletjes Memory tegen twee toffe gasten. In mei organiseert TOF de dagtocht 'Kiek das ut mooie van Liwadden'. Deze dagtocht wordt georganiseerd om gasten kennis te laten maken met onze mooie culturele hoofdstad 2018. Geweldig is dat deze dagtocht mede mogelijk gemaakt wordt door een gift van het COTK (Leeuwarder Amateurvoetbal). De dag wordt gevuld met bezoeken aan het Natuur Museum, het grutters winkeltje, Praamvaren en een bezoekje aan een van de sfeervolle terrasjes in het centrum.

Als wij de bazen van Leeuwarden waren dan: Zouden wij zo doorgaan als men nu bezig is. Er is veel veranderd in Leeuwarden. Het is een gezellige stad geworden en we zien uit naar de zomeractiviteiten van de culturele hoofdstad. Natuurlijk volgen wij als echte Cambuursupporters de ontwikkeling van het nieuwe Cambuur stadion.

Als we in een ander land zouden moeten wonen dan gingen we naar: Ondenkbaar! ,,We mutte minstens één keer in de maand de Oldehove sien en dagelliks liwwadders met elkaar prate.“

We zouden graag de volgende personen voor een lintje willen nomineren: Het bestuur van TOF Vakanties. Dit zijn vrijwilligers die als ouder of oud-werker uit de zorg er voor zorgen dat wij als team ons werk goed kunnen doen. Door hun inzet kunnen er mensen met een verstandelijke beperking al 56 jaar betaalbaar op vakantie.

We hopen met zijn allen door te gaan tot: We bestaan dit jaar 56 jaar. Zonder TOF Vakanties moeten veel gasten boeken bij reisorganisaties in het Westen van het land. Zij zullen dan eerst naar bijvoorbeeld Utrecht moeten reizen om aan de vakantieweek te beginnen. Je hebt dan al een hele reis achter de rug en als de vakantie voorbij is, vermoeid naar huis toe reizen. Wij hopen dan ook nog jaren zo door te gaan.

Wat willen wij nog graag kwijt: TOF Vakanties kan alleen vakanties blijven organiseren wanneer er voldoende vrijwilligers mee gaan. Vind je het ook belangrijk dat mensen met een verstandelijke beperking op vakantie kunnen gaan, meld je dan aan als vrijwilliger. Naast jonge vrijwilligers/studenten zijn wij ook hard op zoek naar mensen met levenservaring (gepensioneerden/mensen zonder werk). Mocht je op een andere manier iets willen betekenen (bijvoorbeeld met een financiële bijdrage) dan is dit meer dan welkom. Meer informatie kun je vinden op www.tof.nl of stuur een mailtje naar info@tof.nl

Wilt u individueel of als groep meedoen aan deze rubriek? Mail dan naar redactie.hah@ndcmediagroep.nl of doe een belletje naar 0641954610.