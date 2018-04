Vernieuwd WTC-gebied is aanvulling voor Zwette

Bedrijventerrein de Zwette ligt tegen het gebied rondom het WTC aan en is positief over de plannen voor het gebied waar het nieuwe stadion komt te staan. ,,Vanaf het begin zijn wij betrokken geweest bij de planvorming van het gebied. Er zijn geweldige plannen ontstaan waar ook De Zwette iets aan heeft. Daarnaast krijgt Cambuur een betere plek. Het wordt wel afwachten of de sfeer uit de wijk meegaat naar het nieuwe terrein. Dat is een gewen-proces”, zegt Lex Vergnes, parkmanager van De Zwette.

Meerdere bedrijven die er nu gaan komen lagen reeds op de loer om zich te vestigen in Leeuwarden. De Bauhaus is daar één van. ,,Wij vroegen ons af wie of wat zich op het gebied wil vestigen. Dat bleek zich allemaal vrij snel in te vullen. Daar hebben wij met een verbaasde blik naar gekeken, maar wij zijn blij met wat er komt. Het is prachtig voor de stad”, stelt Jaap Hoekstra, voorzitter van het Zwette-bedrijventerrein.

Het parkeren blijkt voor het bedrijventerrein een zorgpunt. ,,Veel verkeer heeft straks een plekje nodig. Daar hebben wij begrip voor, maar dat er een parkeerplek moet komen op ons gebied is wel jammer. Het liefst hadden wij gezien dat er een parkeergarage onder het WTC-gebied komt. Maar we snappen dat dat niet zo gemakkelijk te realiseren is en dat de gemeente gebruik maakt van de grond die er al is”, zegt Jaap Hoekstra.

Het bedrijventerrein ziet uit naar de nieuwe bedrijven en het Cambuur Stadion die zich zullen vestigen in het WTC-gebied en zien het als aanvulling op het Leeuwarder bedrijventerrein.