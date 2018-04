Solotrompettist Koninklijk Concertgebouworkest op Jeugdorkestenfestival

De Italiaan Omar Tomasoni is sinds augustus 2013 solotrompettist van het Koninklijk Concertgebouworkest. Hij studeerde met lof af aan het conservatorium van Brescia (Italië). Daarna werkte hij bij verschillende bekende Italiaanse orkesten als solotrompettist.

Tijdens het Jeugdorkestenfestival zal er een Meet & Greet zijn met Tomasoni in stadsschouwburg de Harmonie. De deelnemers van het festival kunnen zo op een informele manier kennis maken met deze jonge en wereldberoemde trompettist. In diezelfde Harmonie vindt ook het Jeugdorkestenfestival plaats. Tomasoni zal op dezelfde dag een kort soloconcert geven in de Hofkamer in Leeuwarden. De komst van Tomasoni naar het Jeugdorkestenfestival is uniek, nog nooit eerder is zo’n grote naam bij het festival aanwezig geweest.

Het Jeugdorkestenfestival wordt georganiseerd op zaterdag 30 juni, voor de 48ste keer. Het Jeugdorkestenfestival is een festival met ontspannen sfeer voor Harmonie-, Fanfare- en Brassband jeugdorkesten uit heel Nederland. Het is voor veel jeugdleden een prettige eerste kennismaking met een festival. Er zijn inmiddels zeventien aanmeldingen voor het festival en daarmee is het festival zo goed als vol. (Aanmelden kan alleen nog voor de wachtlijst). Dankzij CityProms is ook Youth Brass 2000 aanwezig. Deze jeugdband is regerend Engels kampioen en heeft al vele prijzen gewonnen. Ze staan bekend om hun programma’s met hoog entertainmentgehalte. Youth Brass 2000 zal het lunchconcert verzorgen, dat net als het festival plaatsvindt in stadsschouwburg De Harmonie. Aan het einde van de dag zullen ze nog een optreden geven op het LC-hoofdpodium van CityProms, op het Wilhelminaplein. De toegang tot het Jeugdorkestenfestival is gratis.