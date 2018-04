Nabestaanden Lancaster R5682 uitgezwaaid

De commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok overhandigde hen namens provincie Fryslân een bijzonder afscheidscadeau: een zwaluw gemaakt van het schroot van het vliegtuig van de bemanning. Het beeldje is gemaakt door kunstenaar Hans Jouta.

Voordat de heer Brok de zwaluwbeeldjes overhandigde, benadrukte hij in zijn afscheidswoord hoe belangrijk het is dat er mensen zijn die hun leven in gevaar willen brengen voor de vrijheid van anderen. Voor de meesten van de nabestaanden zijn er tijdens dit weekend weer puzzelstukjes toegevoegd aan het verhaal van hun familielid in die nacht van 4 op 5 september 1942. Voor sommigen niet. Hij beloofde hen dat we blijven zoeken naar de ontbrekende puzzelstukjes en nodigde hen uit terug te komen.

Zwaluw vliegt mee naar huis

De nabestaanden waren tot tranen geroerd toen de commissaris van de Koning het beeldje toonde en de symboliek erachter toelichtte. Leta en Cara Bridgeman, dochters van Philip James Bridgeman, na het in ontvangst nemen van hun zwaluw: ,,Jullie hebben ons al zoveel mooie momenten gegeven in de afgelopen dagen. Dit hadden we niet verwacht. Wat bijzonder om dit aandenken mee naar huis te mogen nemen.”

De burgemeesters van Leeuwarden en Tytjerksteradiel, gedeputeerde Michiel Schrier en directeur Arie Piet van de provincie Fryslân, waren ook aanwezig bij de overhandiging.

Symboliek

Het hele weekend stond in het teken van symboliek. Een monument, een zwaluwhaven, even breed als de spanwijdte van het vliegtuig op de crashsite bij vuilstortplaats Ald Dwinger. 251 nestgaten die staan voor het aantal vliegtuigen dat opsteeg die nacht van 4 op 5 september 1942.