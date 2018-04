Friejam sluit seizoen af met Jazzfest

Neushoorn in Leeuwarden staat zaterdag 21 april vanaf 15.00 uur in het teken van jazz en aanverwante muziekstijlen. Dan sluit Friejam het seizoen 2017/2018 af met een Jazzfest met concerten van workshopbands en leerorkesten, het Danny Panadero Duo en het Jazz Quartet Jan Ament.

Het einde van seizoen is een mooi moment om te laten horen wat er op het gebied van workshops en leerorkesten allemaal is gebeurd bij Friejam. Zo laten de deelnemers aan de workshop Spelen in een Band onder leiding van saxofonist Laurens Blinxma horen dat zij een band zijn geworden.

In Harlingen is onder de paraplu van Friejam het Centrum Traditionele Jazz Harlingen opgericht. Daar is de workshop Roaring Twenties, de muziek uit beginjaren van de jazz in de periode rond 1920, gestart. De deelnemers daaraan komen naar Leeuwarden om te laten horen hoe die traditionele jazz nog altijd swingt. De blues komt tijdens het festival voor rekening van de band die is ontstaan tijdens de workshop Blues en van het bluesduo Danny Panadero.

Het festival wordt afgesloten door Ananazz, het leerorkest voor jongeren van 13 tot 18 jaar onder leiding van saxofonist Kees Romers en de Bokito Brass Band, de band voor gevorderde muzikanten van 18 tot 35 jaar begeleidt door trompettist Maaike Boonstra. De presentatie van het festival is in handen van entertainer Danny Panadero en er is een optreden van het Jazz Quartet Jan Ament.