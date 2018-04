Dé sleutel tot succes volgens bestuur LOOP Leeuwarden

Je kunt er bijna niet meer omheen, de start van Loop Leeuwarden staat voor de deur. Naast dat de deelnemers zich voorbereiden, is de organisatie ook druk bezig met de laatste organisatorische acties. De inschrijvingen stromen binnen en toch doet de organisatie nog een oproep.

We spraken Siebe Annema, de voorzitter van de Stichting Gezonde Stad Leeuwarden: ,,De voorbereidingen zijn nog in volle gang en lopen vlot door, toch hopen we meer vrijwilligers te werven voor het evenement. Als evenement kun je natuurlijk nooit genoeg vrijwilligers hebben, zij zijn namelijk de fundering voor een geslaagde Loop Leeuwarden. Oftewel zij zijn de sleutel tot het succes!”

Vrijwilligers kunnen op veel verschillende taken worden ingezet op deze gezellige dag. Siebe: ,,We zetten vrijwilligers in als verkeersregelaars om de veiligheid van de deelnemers te bewaken. Daarnaast zijn er mensen nodig voor water- en verzorgingsposten langs het parcours, maar ook de begeleiding bij de start en finish is belangrijk. Het is vervelend als je niet weet hoe laat je start of als je na een zware loop niet weet waar je precies heen kan. Tot slot is het voor de vrijwilligers natuurlijk ook een erg gezellige dag!”

Ook de dag vóór Loop Leeuwarden, zaterdag 19 mei, zijn vrijwilligers nodig om te helpen bij de na-inschrijving. Om alle vrijwilligers goed te informeren wordt er een vrijwilligersavond georganiseerd en voor de verkeersregelaars is er ook een informatieavond. Iedereen is welkom.

Heb jij nou niks te doen op zaterdag 19 mei of zondag 20 mei en lijkt het je leuk om te helpen bij zo’n groot evenement? Of heb je vragen over de taken van de vrijwilliger? Meld je aan via de website: www.loopleeuwarden.frl/vrijwilligers of stuur een mail naar vrijwilligers@loopleeuwarden.frl.