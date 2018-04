De Eurocommissaris in De Harmonie Leeuwarden

Joan Nederlof is zondag 22 april te zien in de nieuwe mugmetdegoudentand-voorstelling ‘De Eurocommissaris’. De voorstelling vindt plaats in Stadsschouwburg De Harmonie.

Net als veel Nederlanders wist ook Joan Nederlof weinig over de Europese Unie. Uit nieuwsgierigheid en onwetendheid maakte ze een solovoorstelling over dit ingewikkelde, maar belangrijke onderwerp. Sindsdien is er veel veranderd binnen Europa en werd het drie jaar later tijd voor een nieuwe versie van De Eurocommissaris.

Must-see voorstelling

In De Eurocommissaris duikt Joan Nederlof in de wereld van de Brusselse politiek, mediatraining en persoonlijke projecties. Centraal staat de fictieve maar zeer populaire VVD-politica Charlotte Hajenius, die in september 2014 is benoemd tot Eurocommissaris Regelgeving.

De rasechte liberale Hajenius beschikt niet alleen over het talent om te somberen, maar ook over een bovengemiddelde verbeelding. De Eurocommissaris is een must-see voor iedereen die Europa een warm hart toedraagt, dat juist niet doet of op die plek een hardnekkige blinde vlek heeft.

Mugmetdegoudentand

In 1985 studeerde Joan Nederlof af aan de Toneelschool in Amsterdam en in datzelfde jaar was ze medeoprichter van mugmetdegoudentand. Sindsdien speelde in vele producties van mugmetdegoudentand.

Sinds 1997 richtte ze zich voornamelijk op het schrijven voor televisie. Samen met regisseur Pieter Kramer ontwikkelde ze in totaal 36 afleveringen van dramaserie Hertenkamp waarin ze ook acteerde.

In 2000 kreeg Nederlof een Gouden Beeld en in 2001 een Gouden Kalf voor haar rol als Grace Keeley in Hertenkamp. Daarnaast schreef ze ook mee aan televisieseries zoals Gooische Vrouwen en speelde ze gastrollen in verschillende series en films.

Sinds 2005 is ze terug op het toneel bij mugmetdegoudentand en schreeft ze de tekst voor diverse voorstellingen.

Kijk voor kaaren en meer info op www.harmonie.nl.