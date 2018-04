Wijkbedrijf Vrijheidswijk geopend met spectaculaire vuurspuw show

Ook de officiële opening door wethouder Herwil van Gelder was onderdeel van de show.

De modeshow met kleding uit de Vrijheidswijk winkel (V-shop) was een succes. Bij de stands van de bedrijfjes die onderdeel uitmaken van het Wijkbedrijf kon de kleding ook gekocht worden. Verder was er informatie over het groenteam, de opvoedwinkel, de kookgroep en het wijkservicepunt. Er waren veel vragen over wat het Wijkbedrijf kon doen voor wijkbewoners. Ook hebben zich een aantal vrijwilligers aangemeld om mee te werken in de wijkbedrijfjes.