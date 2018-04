Kinge Zandringa zwemt EK limiet

Kinge Zandringa, afkomstig uit Leeuwarden, maar tegenwoordig woonachtig in Amsterdam, heeft op de derde dag van de Swimcup in Eindhoven met 58,93 voldaan aan de EK limiet op de 100m vlinderslag.

Voormalig ploeggenoot Josien Wijkhuijs kwam op diezelfde afstand in een extreem sterk deelnemersveld niet verder dan een derde plaats in de B-finale. De Orca-zwemster plaatste zich met 1.02,17, maar kon zichzelf met 1.02,44 geen passend verjaardagscadeau bezorgen.

Op de 200m wisselslag herhaalde Silke Huisman het kunststukje van zaterdag. Met 2.27,4 plaatste zij zich ternauwernood voor de finales; maar in de finale ging het weer extreem veel harder. Met 2.24,61 ging haar persoonlijke record aan gruzelementen.

Nog geen persoonlijk record, maar wel een flinke progressie in beste seizoentijd boekte Joyce Kuipers. Met 34,58 was ze in de series nog sneller dan in de finale vorige week bij de swimcup in Den Haag. In de finale ging het lang goed, maar door een slechte finish kwam de Orca-zwemster niet verder dan 34,85.