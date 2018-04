Dr. Watson in hart van de stad

In die tijd mocht er geen alcohol genuttigd worden, maar omdat de vraag er wel naar was ontstonden er verborgen barretjes. Zo kennen we voorbeelden van een 'Speak-easy bar' achter de boekenkast in de bibliotheek of in een geheime doorgang van de keuken.

Dr. Watson is zo'n verborgen bar in het hart van de stad. Je moet via via te horen krijgen waar het zit want men communiceert geen adres of locatie. Aan de buitenkant lijkt het een dokterspraktijk, maar eenmaal binnen waan je je in een klassieke avondbar in de jaren twintig stijl. Op de achtergrond klinkt sfeervolle muziek, het glaswerk is chic en de gastvrouwen/heren zijn in stijl gekleed. Achter de bar staan alle recepten, meer dan zeventien soorten whisky, glimmende flessen gin, cognac en zelfs huisgestookte rum in houtenvaten. Aan de authentieke gewelven hangen verschillende worsten te drogen die vers voor je worden gesneden.

Bij Dr. Watson kun je genieten van heerlijke recepten zoals: Cocktails, klassieke gin-tonics, mooie whisky's, verrassende wijnen en veel huisspecialiteiten. De openingstijden zijn van donderdag tot en met zaterdag van 20.00 tot 3.00 uur, daarnaast is Dr. Watson af te huren voor feesten en partijen.