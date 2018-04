Voetbaloverzicht | Lions in extremis onderuit bij titelfavoriet

Lions '66 heeft het voetbalvereniging Foarut, de gedoodverfde kampioen in de vijfde klasse B, zaterdag behoorlijk lastig gemaakt. De Leeuwarders capituleerden pas in de extra tijd: 3-2.

Het treffen tussen koploper vv Foarút (dat op één nederlaag na alle competitieduels had weten te winnen) en Lions '66 (bivakkerend in de onderste regionen) had veel meer dan vijf treffers op moeten leveren. Een korfbaluitslag van bijvoorbeeld 7-6 of 8-7 had meer recht gedaan aan de grote hoeveelheid kansen over en weer. Het ontbrak bij beide teams dus flink aan het benutten van de mogelijkheden, hetgeen tevens aangaf hoezeer de goalies hun stempel op het duel drukten; Sander de Boer (Foarút) en René Piekema (Lions) waren met afstand de besten op Schatzenburg.

De Leeuwarders (twaalfde) mogen moed putten uit het feit dat ze het de torenhoge favoriet voor de titel zo lastig wisten te maken. De thuisclub zal in de komende weken waarschijnlijk nog vaak en ook ruim uit gaan halen tegen de overige ploegen.

Scoreverloop: 1-0 Draaisma ('9), 2-0 Braaksma ('69), 2-1 Van Hijum ('80), 2-2 Abdul ('87), 3-2 Braaksma ('90+1)

Stand aan kop: 1. Foarút 19-54; 2. Tzummarum 20-44; 3. Kootstertille 17-40

Anne Waterlander schoot een flink aantal foto’s. Klik hier om deze te bekijken en eventueel (zonder watermerk) te bestellen.

Overige uitslagen vijfde klasse B: Suameer - WWS 1-3, TFS - SSS 1-2, Tzummarum - Suawoude 3-1, Drogeham - Kootstertille 1-3, Ouwe Syl - Eastermar 1-1, Noordbergum - CVO 2-1

Uitslagen eerste klasse E (vervolg zaterdagvoetbal)

Blauw Wit - Groningen 2-3, Winsum - Buitenpost 1-2, Noordscheschut - Zeerobben 1-1, Gorecht - PKC 2-1, Oranje Nassau - Olde Veste 0-1, Balk - Be Quick Dokkum 0-0, VEV - Drachtster Boys 0-5

Uitslagen tweede klasse I

CVVO - Leeuwarder Zwaluwen 2-2, Stiens - ONT 1-2, VVI - Hardegarijp 1-3, Wykels Hallum - Grootegast 1-1, Veenwouden - BCV 1-2, Broekster Boys - Marum 3-1, Joure - De Griffioen 3-2

Uitslagen derde klasse B

Leovardia - Berlikum 4-2, Rijperkerk - WTOC 0-1, Waskemeer - Trynwalden 1-1, Kollum - Zwaagwesteinde 2-2, Minnertsga - 't Fean 0-7, Dokkum - Anjum 1-1, Grijpskerk - Twijzel 0-2

- Zondag -

Uitslagen eerste klasse F

SVBO - Frisia 6-3, FVC - Emmen 3-1, GAVC - Rolder Boys 3-1, Noordster - Nieuw Buinen 0-2, GRC Groningen - WVV 0-2, Alcides - Hoogeveen 1-3, Bergum - Assen 7-0

Uitslagen tweede klasse K

MKV - Hoogezand 0-3, DTD - Roden 1-2, GVAV-Rapiditas -Stadspark 2-1, Amicitia - Oerterp 0-6, Sint Annaparochie - Gomos 0-3, LSC - Forward GSAVV 10-2, Peize - Asser Boys 1-3

Uitslagen derde klasse A

Lewenborg - Nicator 1-2, Warga - Trynwâlden 1-3, Geel Wit - Friesland 4-2, Helpman - Harlingen 11-2, Bolsward - Groninger Boys 3-2, Franeker - Nieuw Roden 4-3

Uitslagen vierde klasse A

Sint Jacob - Irnsum 0-2, Blue Boys - Nieuweschoot 1-0, Oosterlittens - Read Swart 0-3, Thor - Black Boys 8-0, ONB - Dronryp 1-1, Zwaagwesteinde - Oldeboorn 2-0, Terschelling - De Wâlden 1-1