Kobus toont werken in bibliotheek Hurdegaryp

Edward Kobus besloot in 2014 zijn carrière volledig op het teken- en illustratiewerk te richten onder de vlag van zijn eigen bedrijf Studio Edward Kobus. Om zijn ontwikkeling te versnellen maakte hij een jaar lang elke dag een tekening die hij online publiceerde. Een periode waarin hij vele stijlen en technieken verkende. Het project haalde diverse media (waaronder de Leeuwarder Courant). Na afloop dit jaar begon de tekenaar zich meer te focussen op een eigen stijl en handschrift en produceerde ook animaties en strips. Edward Kobus werkt tegenwoordig zowel autonoom als in opdracht van bedrijven en particulieren.

Fantasierijke werelden in aquarel en inkt. Het werk dat in Hurdegaryp te zien is, betreft vooral recent autonoom werk. Bezoekers krijgen een inkijkje in sprookjesachtige werelden gevangen in kleurrijke aquarellen en grote zwart-witte pentekeningen. De werken hebben een sterk verhalend karakter en bevatten veel details. Wie vaker kijkt, ontdekt steeds nieuwe zaken. En wie ook maar over een beetje fantasie beschikt, zal al snel verleidt worden verhalen rondom de beeltenissen te verzinnen.

Naast het verhalende werk zijn portretten te zien waaronder een zeefdruk met het gezicht van Mata Hari. De portretten bevatten dezelfde lijnvoering als de grote zwart-witte prenten. Een aantal van de aanwezige werken is te koop.

Deze expositie kwam tot stand in samenwerking met het Leeuwarder kunstbureau Art Connection. En is te bezoeken op de volgende tijdstippen: Maandag van 10.00 tot 12.00 en 15.00 tot 18.00 uur; Woensdag van 15.00 tot 20.00 uur; Vrijdag van 15.00 tot 20.00 uur.

Kijk voor meer informatie op www.artconnectionexpo.nl.