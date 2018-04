Huisman imponeert op Swimcup

Huisman, die afgelopen woensdag nog terugkwam van een survivaltocht met klas drie van het Stedelijk Gymnasium, betitelde de swimcup op voorhand niet als een piekwedstrijd. Toch verpulverde ze tot tweemaal toe haar persoonlijke record op de 400m wisselslag. In de series zette Huisman met 5.14,01 een persoonlijk record neer van negen seconden. In de B-finale ging daar nog eens vijfenhalve seconde van af. Met 5.08,47 werd Huisman dertiende in totaal en zelfs derde Nederlandse in een sterk internationaal veld.

Josien Wijkhuijs beleefde niet haar beste dag. Met 30,25 op de 50m rugslag plaatste Wijkhuijs zich knap voor de B-finale. Maar in die B-finale ging het mis. Na een te diepe start passeerde Wijkhuijs de 15m lijn onder water wat een diskwalificatie tot gevolg had. Ook op de 100m vrije slag kon Wijkhuijs met 58,78 in de series en 58,98 in de finale geen potten breken.

Joyce Kuipers zwom op de 100m schoolslag ruim sneller dan vorige week bij de swimcup in Den Haag. Ditmaal kwam er 1.16,15 op de klokken, maar door het sterke deelnemersveld leverde dat ditmaal geen herkansing in een van de finales op.