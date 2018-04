Asieldieren van de week bij De Wissel | Donder en Bliksem

Ze zijn bijna zeven jaar en allebei al geholpen. Hun baasje kon ze niet langer houden omdat ze dan te vaak alleen thuis moesten zijn en dit duo dat niet kon waarderen (ze gingen dan echt kattekwaad uithalen!).

Donder is de kater, chocolate, en een behoorlijk forse kat. Hij is aanhankelijk, gezellig, erg sociaal en graag buiten op pad. Hij jaagt wel... dus reken op een muis of vogeltje op de mat. Hij is nog erg speels en actief en een echt boefje. Hij kan goed overweg met zijn zus en sommige buurtkatten. Andere katten worden niet getolereerd! Kleine kinderen vindt hij niet leuk en erg spannend, oudere kinderen (vanaf een jaar of tien) is wel oke. Honden onbekend.

Bliksem is de poes, cypers, en ook flink aan de maat. Iets te dik zelfs. Ze is dan ook een stuk minder actief als haar broer en ligt liever op de vensterbank in het zonnetje. Ook zij is erg aanhankelijk, lief en gezellig, al moet zij in het begin wel even de kat uit de boom kijken en is ze wat meer verlegen. Oppakken is niet echt haar ding, liever komt ze uit zichzelf naar je toe. Kinderen vindt ze prima. Voor katten geldt hetzelfde als haar broer. Honden onbekend.

Voor beide katten geldt dat het grote katten zijn, en daarom ook een grotere kattenbak dan gemiddeld nodig hebben. In de gemiddelde bak met kap passen ze niet zo goed en dan is er de kans dat ze het buiten de bak gaan doen. Een grote open bak zou ook een goede optie zijn.

Het zou leuk zijn als broer en zus samen kunnen blijven. Ze doen niet heel veel met elkaar. Maar we zien nu in het asiel dat ze wel duidelijk steun zoeken bij elkaar. Ze vinden het hier nog heel spannend en zullen wel de tijd moeten krijgen om te wennen in een nieuw huis. Ook in hun nieuwe huis is het dan fijn als ze bij elkaar steun kunnen vinden. Ze zoeken een huis zonder katten, zonder honden, zonder kleine kindjes en met tuin/buitenmogelijkheid.

