Aris Leeuwarden lijdt kansloze thuisnederlaag tegen koploper

Aris maakte het de bezoekers behoorlijk lastig voor de pauze en - na een van beide kanten zeer stroef twee kwart - zochten de Leeuwarders de kleedkamer op met een 24-22 voorsprong. In het derde kwart was Donar (ouderwets) productief en kreeg de thuisclub nog altijd weinig voor elkaar in aanvallend opzicht. Bij het ingaan van het laatste kwart keken de manschappen van coach Van den Bosch derhalve tegen een achterstand van negentien punten aan (34-53). De laatste tien minuten - en dat was niet nieuw in deze confrontatie - hadden slechts statistische waarde.

Kwartstanden: 17-15 / 7-7 / 10-31/ 12-17