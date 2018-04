Skipkesilen tijdens opening watersportseizoen 2018

Het 'Skipkesilen' is een schitterende Grouster traditie. Al sinds 1907 worden zeilwedstrijden gehouden door de jeugd met zelfgemaakte modelscheepjes.

Nog steeds strijden jaarlijks veel deelnemers in verschillende categorieën om de podiumplaatsen. Dit jaar is er, op zaterdag 21 april, tijdens de opening van het Grouster watersportseizoen (20-22 april) een extra evenement voor de 'Skipkes'.

Het evenement zal gehouden worden bij het Marit Bouwmeester zeilcentrum Grou. Voor alle deelnemers zijn er leuke prijzen in de wacht te slepen.

Het programma van het Skipkesilen ziet er als volgt uit: 10.00 uur startnummer ophalen op bij het zeilcentrum Grou; 10.30 uur start van de wedstrijden in de diverse categorieën, gevolgd door de prijsuitreiking.

Als je met je eigen 'Skipke' wilt meedoen dan kun je je via het digitale inschrijfformulier op www.kwvFriasia.nl opgeven (€3,50 per deelnemer). Het ingevulde formulier moet wel vóór donderdag 19 april binnen zijn. Voor vragen of voor specifieke informatie kun je ook mailen naar skipkesilen@kwvfrisia.nl.