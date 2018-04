Orca heerst op NK zwemmen

David Kuipers uit Leeuwarden wist deze overtuigend op zijn naam te zetten. In een rechtstreeks duel met zijn open water concurrenten plaatste Kuipers op 1km een splijtende demarrage. Naaste belagers Sander en Vincent Crooijmans en Thomas Jansen lieten zich niet gek maken en na 2,5km schoof het veld weer in elkaar. Na 4km liepen Sander Crooijmans en Kuipers opnieuw bij de concurrentie weg en op 200m voor de finish was het opnieuw Kuipers die de turbo aanzette en soeverein de 5km op zijn naam zette. Hiermee werd Kuipers niet alleen Nederlands Kampioen bij de jeugd. Met 57:44,46 was dit een verbetering van zijn persoonlijk record met ruim een minuut.

Suze Kuipers uit Hurdegaryp wist bij haar debuut op de 5km ook het goud te veroveren bij de jeugd. Met 1h03.43,89 zwom ze een hele vlakke solide race, die ook bij de senioren het brons opleverde.

Lize Janna de Vries uit Hijum finishte als vijfde over-all. Met 1h04.25,57 wist ze een halve minuut van haar persoonlijk record af te halen.

Net geen eremetaal was er voor Josien Wijkhuijs op de 50m vlinderslag. Met 26,80 was de inwoonster uit Franeker weer sneller dan vorige week bij de swimcup in Den Haag. Ditmaal leverde haar dat een vierde plaats op.