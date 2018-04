Marjoke met moderne collectebus op pad voor kinderhulp

,,Ik ben zo blij met deze bus. Mensen hoeven nu niet meer hun hele huis op z’n kop te zetten op zoek naar klein geld als ik voor de deur sta", aldus Marjoke.

Steeds meer mensen hebben geen of weinig contant geld in huis. Voor iedereen die toch wil geven, hebben 24 nationale goede doelen de handen ineengeslagen en bieden zij deze alternatieve betaalmethode. Voortaan kan zowel contactloos, met pin als met contant geld worden gedoneerd aan de deur. Het excuus ‘sorry, maar ik heb geen contant geld in huis’ behoort daardoor tot het verleden. Meer dan 15.000 collectanten van verschillende goede doelen gaan in 50 verschillende gemeenten met de pincollectebus op pad. Veiligheid en anonimiteit van de gift staan centraal bij deze nieuwe vorm van collecteren.

Geen spaarpot meer plunderen

Marjoke Bolten verwacht dat de nieuwe pinbus niet alleen haar, maar ook de donateurs goed bevalt. ,,Steeds meer mensen hebben nauwelijks of zelfs geen contant geld meer in hun portemonnee. Ik collecteer in de buurt, mensen kennen mij. Het is wel eens voorgekomen dat iemand de volgende dag bij mij aanbelde om alsnog een contant bedrag te overhandigen. Dat vond ik zo bijzonder. Die had dus echt geen cash in huis. Ik merk dat het potje klein geld bij de voordeur voor collectanten die langskomen, aan het verdwijnen is. Dan is een bus waar je kunt pinnen een uitkomst, hoeven ze niet meer de spaarpot van de kinderen te plunderen."

Veilig en anoniem

Pinnen of contactloos betalen met de betaalpas of mobiele telefoon bij de nieuwe collectebus gaat hetzelfde als in de supermarkt. Het is dus net zo makkelijk en veilig. De nieuwe collectebus kan alleen worden ingezet door goede doelen met een CBF-keurmerk, zodat deze niet in verkeerde handen kan vallen. Daarnaast zijn de collectanten herkenbaar door hun speciale identificatiebewijs. Als donateur kun je zelf het bedrag bepalen. Het goede doel krijgt geen gegevens van de gever. Je blijft anoniem, zult niet gebeld worden en zit nergens aan vast.

Begeleid wonen project

Marjoke Bolten is al heel lang actief als collectant voor het Nationaal Fonds Kinderhulp. ,,Ik werk zelf als maatschappelijk werkster in de verslavingszorg, waar ook veel armoede is. Tijdens het collecteren leg ik aan de hand van voorbeelden uit waaraan het geld wordt besteed. Kinderhulp ondersteunt kinderen die in armoede opgroeien, door bijvoorbeeld een fiets, een dagje uit of spulletjes voor de kamer mogelijk te maken. De helft van de collecte-opbrengst gaat dit jaar naar een begeleid wonen project. Ik hoop en verwacht dat mensen meer gaan geven als ik met de pincollectebus voor de deur sta. Nee zeggen is niet zo makkelijk meer."