Kort politienieuws

Op de Emmakade is in de nacht van donderdag op vrijdag geprobeerd in te breken. Wie iets heeft gezien, kan contact opnemen met de politie via 0900 8844.

Op de Koestraat is in de nacht van vrijdag op zaterdagochtend ingebroken in een auto. De dief of dieven hebben een raam vernield en een subwoofer gestolen. Wie iets heeft gezien, kan contact opnemen met de politie via 0900 8844.

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn de rolluiken van een kermisattractie op het Cambuurplein opengebroken. De gokkasten binnen zijn verschoven. Er is flinke schade. Wie iets heeft gezien, kan contact opnemen met de politie via 0900 8844.

Een bewoonster van een woning aan de Tjerk Hiddesstraat werd zaterdagochtend rond tien voor zeven wakker van lawaai. Iemand bleek bezig de achterdeur te forceren. Door een klap op het raam is de dader gevlucht. De man heeft een licht getinte huid, zwart haar, rond 20 jaar, is rond de 1,75 meter lang en droeg een zwarte pet, zwarte jas, rond 1 meter 75 lang. Hij vluchtte op kleine mountainbike. Wie iets heeft gezien, kan contact opnemen met de politie via 0900 8844.

Twee meisjes van 17 en 18 jaar zijn vrijdagmiddag aangehouden wegens het stelen van lingerie uit een winkel aan de Nieuwestad. De 18 jarige had een nieuwe BH aangetrokken en vertrok zonder te betalen. De 17 jarige bleek twee stuks lingerie in haar tas te hebben.

Zaterdagmiddag om 12 uur is op het Cambuurplein een vrouw in een scootmobiel betrapt op diefstal van twee repen chocolade. In overleg met de winkelier bleef het bij een waarschuwing. De vrouw heeft excuses aangeboden.

Vrijdagavond rond half twaalf Op 13 april 23.30 uur is melding gemaakt van mishandeling op het Zuidvliet. Ter plaatse bleek dat 17-jarige man zou zijn mishandeld, waarbij hij ook tegen zijn hoofd zou zijn geschopt. Ter plaatse is een 22-jarige Leeuwarder als verdachte aangehouden. De politie onderzoekt de mishandeling.

De politie heeft zaterdag kort na middernacht in Huizum-Dorp drie fietsers aangesproken op hun luidruchtig gedrag. Eén van hen meende vervolgens de politie te moeten beledigen. Daar ging hij ook na een waarschuwing mee door. Hij is uiteindelijk aangehouden voor belediging. Via SMS is de man een voorwaardelijke seponering opgelegd. Voorwaarde is dat hij zich 1 jaar lang niet aan een strafbaar feit schuldig maakt.

Zaterdagochtend vroeg zag de politie via de camera’s een vermoedelijke overdracht van drugs op het Reigersplein. Door een snelle actie kon de 32-jarige verkoper uit Leeuwarden worden aangehouden. Hij had meerdere soorten harddrugs bij zich. De verdachte is aangehouden. De koper van de drugs had deze inmiddels gebruikt.

Zaterdag rond het het middaguur is en 57-jarige vrouw uit Leeuwarden mishandeld op Bilgaardpassage. Zij is naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. Na onderzoek is een 68 jarige Leeuwarder in zijn woning worden aangehouden als verdachte van deze mishandeling. Hij is aangehouden.