Voorjaarsconcert door Oldehovekapel Egerländer

Het Oldehovekapel geeft zondag 22 april om 15.00 uur een Egerländer voorjaarsconcert in MFC Dorpshuis Yn ‘e Mande in Tytsjerk.

Dit concert met Böhmische en Egerländer muziek heeft z'n eigen specifieke sprankelende sfeer. De muzikanten en het zangersechtpaar brengen deze volksmuziek met veel gevoel ten gehore om het publiek met te amuseren en te ontroeren. Romantische walsen en pittige polka's, zowel instrumentaal als met zang, vormen het gevarieerde programma.

De Oldehovekapel speelt Egerländer en Böhmische muziek in de stijl van Ernst Mosch und seine Original Egerländer Musikanten. Na de dood van Mosch hield ook zijn originele orkest op te bestaan, maar de muziek leeft voort bij vele liefhebbers van deze prachtige blaasmuziek, waarbij ook wordt gezongen. De Oldehovekapel bestaat inmiddels 30 jaar en is in het noorden uitgegroeid tot een toonaangevend orkest in Egerländer blaasmuziek.

Dick Sijtsma