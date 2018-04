Tragikomedie ‘Roem’ in De Harmonie

Victor Reinier en Renée Soutendijk zijn vrijdag 20 april te zien in de tragikomedie ‘Roem’. De voorstelling begint om 20.15 uur in De Harmonie.

De voorstelling ‘Roem’ gaat over de thema’s identiteit en rol. Victor Reinier speelt Jos, een acteur met de hoofdrol in een bekende politieserie. Deze Jos identificeert zich volledig met de held die hij speelt op televisie, maar hij wordt uit de serie geschreven. Hij moet zijn televisierol gaan loslaten en hij is als de dood dat er niets zal overblijven als hij geen erkenning meer krijgt van drie miljoen kijkers.

Hij komt terecht bij Odette, een psychiater, gespeeld door Renée Soutendijk. Zij behandelt Jos voor zijn narcistische problemen en probeert uit alle macht haar relatie met hem zakelijk te houden - zoals de rollen tussen een patiënt en zijn behandelend arts horen te zijn. Maar dat blijkt niet gemakkelijk.

Ger Thijs schreef speciaal voor deze acteurs dit toneelstuk. De inspiratie voor het stuk haalde hij uit zijn eigen omgang met een therapeut. Ger Thijs laat het publiek nadenken over vragen als wat belangrijker is: erkenning omdat je wordt gezien door anderen, of gelukkig zijn met jezelf.

