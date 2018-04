Tentoonstelling 'Bascule Art' in Abbingahiem

Het gaat hierbij om kunstenaars met een afstand tot de arbeidsmarkt en een verstandelijke beperking.

Bascule

In het hart van watersportstad Sneek vindt u in de Peperstraat cadeauwinkel Bascule en Kunstverkoop/-uitleen Bascule Art. Bascule is onderdeel van Talant die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking, maar met bijzondere talenten. Boven de winkel bevinden zich twee ateliers: een schildersatelier en een textielatelier. In de winkel worden de kunstwerken en textielcreaties verkocht. Bovendien vindt u hier diverse artikelen gemaakt door collega’s in andere ateliers en werkplaatsen verspreid door Friesland.

Kunstatelier Bascule Art

Bascule Art is het atelier boven de winkel waar de kunstwerken gemaakt worden om daarna beneden te worden verhuurd of verkocht. Ook wordt er geregeld geëxposeerd. Van maandag tot en met vrijdag zijn de kunstenaars in het atelier aan het werk. Zij maken gebruik van verschillende teken- en schildertechnieken, vrij of aan de hand van een thema. De afbeeldingen ontstaan vaak direct uit hun beleving en/of fantasie, welke zij weten te vertalen in unieke kunstwerken. Voor de kunstenaars geldt een persoonlijke ontwikkeling en een groei aan kwaliteit.

Voordat de kunstwerken in de collectie worden opgenomen worden ze getoetst door de kwaliteitscommissie. Hierin zitten een erkend kunstenaar/kunstcriticus en een kunstbegeleider van het atelier. De kunstwerken worden besproken en vervolgens wordt een keuze gemaakt welke werken in de collectie worden opgenomen. Mede hierdoor blijft het niveau van de kunst hoog.

De tentoonstelling, die in samenwerking met Art Connection tot stand kwam is elke dag van 8.30 tot 20.00 uur te bezoeken. Kijk voor meer informatie op www.artconnectionexpo.nl