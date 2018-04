Technisch kader sc Leovardia verder versterkt

Nadat eerder al bekend werd gemaakt dat de hoofdmacht van de derdeklasser met ingang van het nieuwe seizoen getraind gaat worden door Riemer Kooistra (nu nog trainer van tweedeklasser sc Veenwouden) werd deze week de verrassende naam bekend gemaakt van het nieuwe hoofd jeugdopleidingen. Patrick de Jong zo luidt deze naam en de verrassing zit in het gegeven dat de Jong op dit moment trainer is van het eerste elftal van sc Leovardia.

De Jong zal met ingang van het nieuwe seizoen de rol van hoofd jeugdopleidingen in gaan vullen samen met Richard Reitsma die eerder zijn contract met sc Leovardia ook al verlengde. Samen worden zij verantwoordelijk voor alle elf tegen elf voetballende teams waarbij het gaat om zowel de dames(meisjes) als de heren (jongens).

Bestuurslid Kees Visser toonde zich enthousiast over deze aanstelling: ,,Met de aanstelling van Patrick en Richard houden we twee echte voetbaldieren in huis die verdere invulling kunnen geven aan onze ambities."

En die ambities zijn vastgelegd in een ‘vijfjarenplan’ dat voorziet in verdere promotie van de fusieclub naar de tweede – en uiteindelijk eerste – klasse. ,,Wat zou het mooi zijn om te kunnen voetballen tegen Blauw Wit en de Leeuwarder Zwaluwen”, zo liet bestuurder Kees Visser al eens optekenen in de Leeuwarder Courant.

Een jaar geleden – toen sc Leovardia nog uitkwam in de vierde klasse – een Utopische gedachte, maar nu - een jaar verder- een wens die steeds dichterbij komt. De zwart-gele equipe die nu dus nog getraind wordt door Patrick de Jong is namelijk bezig aan een uitstekend seizoen. Het kampioenschap in de derde klasse B zal normaal gesproken moeten worden gelaten aan ’t Fean ’58 maar deelname aan de nacompetitie lijkt haalbaar. En daarmee ook de begeerde promotie.