SC Cambuur zet zegereeks voort in Dordrecht

Dankzij de zege (de vierde in successie) stijgen de manschappen van trainer René Hake van de negende naar de achtste plaats omdat MVV punten verloor bij Jong AZ.

Wedstrijdverloop

Het duel kwam moeizaam op gang. In de eerste twaalf minuten viel geen enkel wapenfeit te noteren, maar in de dertiende minuut sloeg Daniel Crowley toe en schrok iedereen wakker. Crowley verraste vriend en vijand, en in het bijzonder keeper Bryan Janssen, met een fraai schot van ver: 0-1. Vervolgens hadden de Leeuwarders duidelijk het betere van het spel. Een verdubbeling van de marge had de verhoudingen binnen het veld recht gedaan voor de pauze, maar omdat Xander Houtkoop op slag van rust een enorme kans verprutste bleef het bij dat ene goaltje voorsprong.

Beide elftallen hervatten de wedstrijd zonder verdere wijzigingen.

In de 47ste minuut had het zomaar gelijk kunnen staan toen Denis Mahmudov de bal krap aan voorlangs schoof. De thuisclub startte met veel energie aan de tweede helft maar juist toen Cambuur het moeilijk leek te krijgen kwam de 0-2 op het scorebord. Na een mooie één-twee tussen Houtkoop en Schils bracht eerstgenoemde Martijn Barto in stelling. Barto faalde niet en maakte gedecideerd zijn tiende van het seizoen. In de 64ste minuut was Mahmudov andermaal gevaarlijk namens de Schapenkoppen en dit keer was het een wonder dat hij de bal niet in het net wist te krijgen; Cummins was verslagen maar had een engel met een hele dikke kont bij de paal zitten want daar plofte de bal wonderwel tegenaan. In de 78ste minuut maakte Barto aan alle spanning een einde door - op aangeven van Crowley - ook zijn elfde van het seizoen te produceren: 0-3. Voorts speelden de manschappen van trainer René Hake de tijd zakelijk vol en namen derhalve een verdiende driepunter mee uit Dordrecht.

Opstelling SC Cambuur

Cummins, Van Deelen, Steenvoorden, Schilder, Van Wermeskerken ('81 Claver), Schils, Crowley, Boerlage, Houtkoop ('76 Mathieu), Barto ('81 Kallon), Van Kippersluis

Karakteristieken

Uitslag: 0-3 (0-1)

Scoreverloop: 0-1 Crowley ('13), 0-2 Barto ('53), Barto ('78)

Scheidsrechter Van der Eijk gaf geel aan Mutzers, Bliek, Hamer (FC Dordrecht).