Promise met Credo in De Hege Stins

Een prachtig en indrukwekkend project dat ons stilzet en bepaalt bij ons geloof.

Dirigent Menno Hakvoort bleef dicht bij het originele stuk, maar toch heeft hij deze bewerking een geheel eigen Promise-sound gegeven die velen zal boeien.

Credo is een geloofsbelijdenis. Credo betekent: ‘Ik geloof’. Credo is samengesteld als een complete liturgie. Liederen zoals ‘Kyrie’, ‘Agnus Dei’ en ‘Laudamus’ vertellen elk een essentieel onderdeel van onze geloofsbelijdenis. Het gaat over het belijden van zonde. Vergeving ontvangen. Genade. Wij belijden Zijn woord. Dat geeft licht en zicht op onze wegen. We mogen ons daaraan vasthouden in een lijdende wereld, vol dreiging, chaos en onrust. We mogen ervaren hoe Zijn genade en goedheid ons volgen, alle dagen van ons leven. Dankbaarheid. Rust.

Waar: De Hege Stins Gysbert Japicxstrjitte 4 Stiens

Wanneer: 15 april 09.30 uur

Entree: Toegang is vrij (er wordt gecollecteerd)