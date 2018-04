SC Cambuur gaat voor vier op 'n rij ten koste van FC Dordrecht

De Leeuwarders kennen een goede reeks. De laatste drie competitieduels werden winnend afgesloten waardoor plaatsing voor de play-offs binnen handbereik is. Tegenstander FC Dordrecht - reeds in het bezit van een periodetitel - incasseerde daarentegen drie nederlagen op een rij. Eerder dit seizoen won Cambuur in eigen stadion met 3-0 van de Schapenkoppen. Die zege van 15 december jl. was tevens de grootste van de geel-blauwen in de competitie.

Inzetbaarheid spelers

Karim Rossi (gebroken middenvoetsbeentje) en Nigel Robertha (scheurtje in zijn bovenbeenspier) trainen beiden weer mee met de groep maar zijn nog niet zover dat ze speelminuten kunnen gaan maken. Furdjel Narsingh en Omar El Baad staan aan de kant met een enkelkwetsuur, maar zijn niet wedstrijdfit. Of Ricardo Kip (hamstring) bij de selectie zit is nog onduidelijk. Martijn Barto is weer inzetbaar.

'Op scherp'

Matthew Steenvoorden (12x geel), Issa Kallon (4x geel), Robbert Schilder (4x geel) en Kevin van Kippersluis (4x geel) moeten bij een volgende gele kaart een duel schorsing uitzitten.

Vermoedelijke opstelling

Cummins, Van Deelen, Steenvoorden, Schilder, Van Wermeskerken, Schils, Boerlage, Crowley, Van Kippersluis, Daniels, Houtkoop

Arbitrage

Het duel staat onder leiding van scheidsrechter Sander van der Eijk.