MCL kiest voor herstelbevorderend voedingsconcept

Daarmee zet het ziekenhuis een grote stap in zijn ambitie om toonaangevend te zijn in patiëntgerichte en herstelbevorderende zorg.

In het nieuwe concept – Puur geheten – kiezen patiënten niet meer van tevoren wat ze gaan eten, maar krijgen ze aan bed gerechtjes die er extra aantrekkelijk uitzien. Dat gebeurt zes keer per dag. Daarmee wordt de drempel om genoeg en gezond te eten verlaagd; de patiënt is immers vrij om te kiezen wat en wanneer hij of zij eet.

Herstelbevorderend

De gerechten zijn samengesteld op basis van de Richtlijnen gezonde voeding, waarbij extra aandacht wordt besteed aan eiwitverrijkt aanbod. Projectleider Hielkje Poiesz: ,,Op die manier draagt het nieuwe voedingsconcept niet alleen bij aan de patiëntbeleving, het kent tevens een herstelbevorderend karakter. Recente onderzoeken laten immers zien hoe goede voeding daarin het verschil kan maken.”

Patiëntgericht

,,Onze medewerkers komen bij de patiënt langs met een aantrekkelijk aanbod”, licht Poiesz toe. ,,De patiënt kan kiezen waar hij of zij op dat moment trek in heeft. Dat past in onze ambitie om in 2020 toonaangevend te zijn op het gebied van gastvrijheid en patiëntgerichte zorg. Patiënten vinden het namelijk steeds belangrijker om zelf de regie te voeren.”

Van Hoeckel

Het MCL ontwikkelde het concept in samenwerking met Van Hoeckel, leverancier van innovatieve maaltijdoplossingen in de zorg. Roy Kroos, conceptmanager bij Van Hoeckel: ,,Met dit concept spelen we samen in op enkele belangrijke ontwikkelingen in de zorg. Bijzonder daarbij is dat het volledig maatwerk is: het concept is in nauwe samenspraak met medewerkers én patiënten tot stand gekomen. Dat verklaart waarschijnlijk ook het succes van de pilot.”

Alle afdelingen

Het MCL heeft besloten om tot het nieuwe concept over te gaan na een succesvolle pilot op de afdeling oncologie en twee verpleegafdelingen voor onder meer interne geneeskunde, orthopedie en neurochirurgie. In twee fases sluiten komende maanden ook de andere twaalf klinische afdelingen aan.