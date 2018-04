Kleding- en boekenbeurs in Stadskerk de Wijngaard

Dit is het pand links van de Vriesco en de Karwei, met ruime parkeergelegenheid. Stadskerk de Wijngaard heeft dit pand recent aangekocht en is druk bezig met de verbouwing van dit prachtige pand. De werkplaats wordt bijvoorbeeld verbouwd tot kerkzaal met ruimte voor 1250 mensen.

Er is een ruim aanbod in kinderkleding en kleding voor volwassenen voor het voorjaar of de zomer voor vaste lage prijzen. Daarnaast worden er boeken verkocht voor €1,- per stuk. Een kopje koffie met wat lekkers erbij is ook verkrijgbaar.