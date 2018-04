Kinderburgemeester Leeuwarden verkozen

Er doen jaarlijks zes scholen mee aan de kinderraad met hun groep(en) 7.

Alle groepen bedachten een plan, presenteerden deze en gingen met elkaar in debat. Het beste plan werd beloond met €5000,- om het idee ook werkelijk uit te kunnen voeren. Door middel van een geluidsmeter kozen de kinderen zelf het beste plan. Als winnaar van de kinderraad 2018 kwam de Koningin Wilhelminaschool Transvaalstraat uit Leeuwarden uit de bus met het plan om een survivalspeeltuin te bouwen bij de Rengershal in Leeuwarden.

Tijdens de dag van de kinderraad worden ook ieder jaar een nieuwe kinderburgemeester en loco-kinderburgemeester gekozen. Een jury, bestaande uit de vertrekkende kinderburgemeester en loco kinderburgemeester en een raadslid heeft gekozen. Tot loco kinderburgemeester is gekozen Nine Spijksma van de Kinderkoepel en tot kinderburgemeester is gekozen Silvan de Vries (11 jaar) van de Koningin Wilhelminaschool Transvaalstraat. Nieuw is dat kinderen uit de gemeente Leeuwarden met hun vragen terecht kunnen bij de kinderburgemeester via kinderburgemeester@leeuwarden.nl.