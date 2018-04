Fryslân Fungies en Bioblitz Potmarge belangrijkste winnaars Golden Globes

Uiteindelijk ging het project 'Fryslân Fungies' (student Milieukunde, locatie Leeuwarden) er met de eerste juryprijs vandoor en won het project 'BioBlitz Potmarge' (studenten Diermanagement, locatie Leeuwarden) de harten van het publiek. Winnaars van de Golden Globes verdienen met hun prestatie tevens een nominatie voor de LC Awards, de prestigieuze studentenprijzen die worden uitgereikt door de Leeuwarder Courant.

Winnende projecten

Zes projecten werden genomineerd, waarvan uiteindelijk vier projecten in de prijzen vielen. Tijdens de Medewerkersdag op Van Hall Larenstein kregen deze genomineerde studenten de mogelijkheid om in de lunchpauze uitgebreid hun project te etaleren en presenteren op een markt. Winnaar van de eerste juryprijs, Michiel de Groot, werkt met zijn start-up bedrijf Fryslân Fungies aan het hergebruik van afval. Het project Fryslân Fungies maakt de ‘Blauwe Economie’ tastbaar. De Blauwe Economie houdt in dat afval van de één, grondstof voor de ander is. Er wordt lokaal aanwezig koffiedik gebruikt voor de kweek van eiwitrijke oesterzwammen die bestemd zijn voor de lokale markt.

De tweede juryprijs ging naar studenten van Food Technology van locatie Velp. Met hun project Panggies willen ze kinderen gezonder laten eten door Pannenkoekmix met groenten te maken. Student Julia van Harten (Chemie, locatie Leeuwarden) won met haar biobased plastics project 'Biobased polymers derived from jatropha oil' de derde prijs.

Publieksprijs

Niet minder belangrijk is de publieksprijs. Bezoekers kregen tijdens de pauze een wereldbolletje waarmee ze hun stem voor de publieksprijs uit konden brengen door deze in de bak van het betreffende project te deponeren. Uiteindelijk gingen de meeste wereldbolletjes dit jaar naar het project 'Bioblitz Potmarge' van studenten Diermanagement uit Leeuwarden. Zij willen in 24 uur tijd op zoek gaan naar alles wat loopt, vliegt, zwemt en groeit in de Potmarge in Leeuwarden met als doel om hier een jaarlijks terugkerend onderzoek van te maken zodat studenten samen met de inwoners van Leeuwarden de biodiversiteit van het gebied in kaart brengen.

LC Awards

Winnaars stromen vanuit de Golden Globes door naar de LC Awards, die op 12 juni uitgereikt gaan worden. Tijdens de LC Awards krijgen projecten van het mbo, hbo en wo de kans zich te etaleren aan een groot publiek.