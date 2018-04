Drinkende bestuurder raakt rijbewijs weer kwijt

- Het rijbewijs van een 19-jarige beginnend bestuurder uit Leeuwarden is donderdagmiddag voor de tweede keer in korte tijd ingevorderd wegens het rijden onder invloed van alcohol.

Hij reed bier drinkend op de brommer over de Leeuwarder Voorstreek met tweeënhalf keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Een drugstest wees erop dat er mogelijk sprake was van THC-gebruik.

Tijdens het onderzoek bleek dat de bestuurder het rijbewijs net een maand terug had na een invordering vanwege alcoholgebruik. De man is bij het CBR aangemeld voor een geschiktheidsonderzoek, meldt de Leeuwarder Courant.