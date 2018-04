Centraal magazijn Service & Onderhoud WoonFriesland aan Oedsmawei Grou

Door de komst van het centrale magazijn kan het Service- en Onderhoudsteam van het sociaal verhuurbedrijf klantgerichter en efficiënter werken. De bussen worden vanuit Grou bevoorraad zodat de monteurs minder reistijd kwijt zijn.

,,Complimenten aan iedereen die de snelle sloop en bouw van het nieuwe en moderne pand hebben mogelijk gemaakt. Wij vinden het belangrijk om Service & Onderhoud in eigen beheer te hebben en daarom investeren wij als sociaal verhuurbedrijf in medewerkers en dit nieuwe magazijn. Onze blauwe WoonFriesland-bussen horen in de wijken bij onze huurders. De Service- en Onderhoudsmedewerkers zijn onze vakmensen en zijn daar onze ogen en oren en daar hechten wij zeer aan”, legt directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra uit.

,,Het nieuwe pand in Grou is een mooie aanwinst voor de gemeente en zorgt voor een aantrekkelijke toegang. WoonFriesland investeert veel in het toekomstbestendig maken van hun huurhuizen en dragen hierdoor bij aan onze werkgelegenheid. Belangrijk hierbij is dat vakmensen en bedrijven uit de eigen gemeente en regio worden ingezet. Het nieuwe magazijn kan hier een mooie bijdrage aan leveren namelijk: het aantrekken van nieuwe vaklieden uit de regio”, benoemt wethouder Henk Deinum tijdens het openingswoord.

Service & Onderhoud

WoonFriesland heeft het team in 2017 uitgebreid met negen medewerkers: vijf allround monteurs, twee monteurs voor cv-installaties en zonnepanelen en twee schilders. In totaal werken er nu 57 monteurs bij WoonFriesland. Dit jaar komen daar naar verwachting nog vier bij.