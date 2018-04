Basisschoolleerlingen sluiten Circus Adje feestelijk af in Cambuur Stadion

De kinderen mochten overal kijken: in de spelersbus van SC Cambuur, in de perskamer en in het hokje van de stadionspeaker. Ze volgden diverse workshops in en rondom het stadion en traden daarnaast voor elkaar op in een circustent. ’s Middags was er een ballenbattle tussen enkele SC Cambuurspelers en ballengoochelaar Andre Accord. Ook traden twee reuzemarionetten op. Zij dansten in samenspel met twee charmante dames, die zich gracieus voortbewogen op een manshoge bal van bijna twee meter. Tot slot trad het kinderorkest van Circus Adje op, begeleid door twee jeugdige zangeressen.

Alle vijftig basisscholen uit de gemeente Leeuwarden doen mee aan project Adje Lambertsz. De feestelijke eindpresentatie van de overige scholen vindt op 25 mei plaats tijdens het Adje Festival op Winkelpark De Centrale. Het project sluit af met een optreden op het Fries Straatfestival.