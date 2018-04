Aris Leeuwarden komt tekort in Leiden

De basketballers van Aris moesten donderdagavond hun meerdere erkennen in ZZ Leiden. De Leeuwarders werden in de Vijf Meihal met 72-59 verslagen

Aris keek na twee minuten in het tweede kwart al tegen een flinke achterstand aan (34-11). Bij het ingaan van de pauze was het gapende gat echter tot een gaatje van slechts zes punten teruggebracht (40-34) en dus mochten de mannen van coach Van den Bosch hoop houden op een resultaat. Voorts hield de thuisclub de marge op een punt of tien, maar aan het einde van het derde kwart liep het verschil op naar dertien. In het laatste kwart schommelde de achterstand van de Leeuwarders meestentijds rond de vijftien punten en werd het zogezegd geen seconde meer spannend.

Kwartstanden: 26-11 / 14-23 / 19-12 / 13-13