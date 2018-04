Slieker vertoont Amori Fragili en documentaire The Bastard

Amori Fragili is vanaf deze week te zien bij Slieker. Daarnaast is er zondag weer een Exhibition on Screen. Donderdag staat de documentaire The Bastard op het programma.

In Amori Fragili woonden woonden Claudia en Flavio zeven jaar samen. Ze leerden elkaar kennen op de universiteit waar ze allebei als hoogleraar werkten. Al snel beseft ze dat Flavio de man van haar leven is. Maar constant is er bij haar die angst hem te verliezen, wat haar niet weerhield nachtenlang te ruziën met hem.

Als Flavio op een dag intrekt bij een vrouw die twintig jaar jonger is dan zij, moet ze haar leven weer op de rails krijgen. ‘Amori fragili’ toont liefdesverdriet in al zijn drift, humor en lelijkheid.

Do 12, 20:15 / vr 13, 15:45 en 19:00 / za 14, 15:45 en 19:00 / zo 15, 13:15 en 20:15 / ma 16, 20:15 / di 17, 15:00 en 20:15 / wo 18, 20:15

Exhibition on Screen is een filmreeks waarin een tour door een van de grote kunstexposities wordt gepresenteerd als film. In een tentoonstelling getiteld ‘Vermeer and Music: The Art of Love and Leisure’ heeft The National Gallery gekozen om zich te concentreren op Vermeer’s relatie met muziek. Zondag om 11.30 uur, en woensdag 18 april om 20.00 uur.

Donderdag is de documentaire The Bastard te zien, met nagesprek met Michiel Hoek en regisseur Floris-Jan van Luyn.

Michiel Hoek, fietsenmaker in Oudemirdum, krijgt op een dag het onwaarschijnlijke bericht dat hij een Ethiopische halfbroer heeft die in Addis Abeba in de dodencel zit. Dat nieuws is het startpunt van een onthutsende familiegeschiedenis.

Do 12, 20:00 + zo 15, 11:30 (zonder nagesprek, tegen reguliere prijs)