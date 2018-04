Salonorkest Sinnema viert honderdjarig jubileum

Salonorkest Sinnema bestaat dit jaar honderd jaar, en is daarmee het oudste salonorkest van Nederland. Op zondag 15 april om 15.30 uur geeft het Salonorkest een jubileumconcert in de Doopsgezinde Ker in Leeuwarden.

Voor oudere Leeuwarders doet de naam Salonorkest Sinnema denken aan “het Sprookje” in de Harmonie. Begonnen als toneelvoorstelling voor kinderen van lagere scholen, uitgegroeid naar een week lang concerten voor kinderen en ouders vóór en ná de tweede wereldoorlog. Andere grote successen uit het verleden waren optredens bij het Fries Paardengala, de Huishoudbeurs en een concert in de Oosterstraat in Amsterdam.

Het orkest is niet blijven staan in het verleden. De laatste jaren, onder leiding van dirigente Nynke Jaarsma, is het muzikaal programma aangevuld met moderne werken zodat concerten door heel Friesland steeds een enthousiaste publiek hadden.

Het jubileumconcert van 15 april is het klapstuk. Het publiek kan rekenen op een mix van oud en modern, van Polka tot Lady Gaga, met medewerking van Ineke Dijkstra (zang) en Lennard Fopma (gitaar). Het concert krijgt bijzonder bezoek van nakomelingen van oprichter Leendert Sinnema.

Na dit concert gaat het orkest een “renovatiefase” in. Er vertrekt een aantal leden en er is ruimte voor nieuwe muzikanten, onder andere. op viool, klarinet, alt-sax, hoorn en trombone. Belangstellenden kunnen zich hiervoor melden.

Meer informatie: www.salonorkestsinnema.nl/