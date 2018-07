Opening Wijkbedrijf Vrijheidswijk met V-dancers en modeshow

Wijkbedrijf Vrijheidswijk opent haar deuren voor bewoners op zaterdag 14 april. Het wijkbedrijf is gevestigd in MFC Het Mozaïek aan de Droppingsstraat 14.

De feestelijke openingshandeling wordt om 15.00 verricht door wethouder Herwil van Gelder en Sue Edwards (voorzitter wijkpanel).

Voorafgaand aan de openingshandeling door de wethouder worden wijkbewoners vanaf 14.30 uur verzameld door ‘de bosbes’. Na de opening volgt een korte toelichting op wat het Wijkbedrijf Vrijheidswijk doet en wat het kan betekenen voor de bewoners van de Vrijheidswijk. Er is een informatiemarkt waarop bewoners die actief zijn voor het wijkbedrijf vertellen over de mogelijkheden om (betaald) vrijwilligerswerk te doen. Ook kunnen bewoners zich laten informeren over de diverse mogelijkheden om hulp te krijgen van vrijwilligers. Na de opening is er een spectaculair dansoptreden van de V-dancers met 45 kinderen uit de wijk. Ook houdt de V-shop, een van de bedrijfjes van het wijkbedrijf, een modeshow. De opening van Wijkbedrijf Vrijheidswijk betekent een tweede wijkbedrijf van Lab Noord voor Leeuwarden. Het Wijkbedrijf Bilgaard opende in 2014 en heeft inmiddels meer dan 150 actieve vrijwilligers.

Wat doet het wijkbedrijf?

Het wijkbedrijf is van en voor bewoners. Zij weten wat er nodig is in de wijk en hoe je dat het beste kunt organiseren. De activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers uit de wijk die hier vaak een vrijwilligersvergoeding voor krijgen. Het worden bedrijfjes genoemd omdat er ook inkomsten worden gegenereerd voor het uitvoeren van de activiteiten. Daarmee zijn de kosten gedekt en kunnen de meeste bedrijfjes hun eigen broek ophouden.

Concrete voorbeelden zijn: het wijkservicepunt, een tweedehands kledingwinkel (V-Shop), het opvoedpunt, een groenteam voor werkzaamheden in de groenvoorziening en een klusjesteam voor kleine klusjes in en rond het huis. De activiteiten van het wijkbedrijf zijn mede mogelijk gemaakt door een subsidie van De Friesland zorgverzekeraar, Mienskipfonds en het Oranjefonds.

Wijkbedrijf Vrijheidswijk is onderdeel van Lab Noord

Het wijkbedrijf is de zichtbare vertaling van de intensieve samenwerking tussen het wijkpanel, het wijkteam Noord, de gemeente Leeuwarden, De Friesland zorgverzekeraar, zorgorganisatie Palet en andere netwerkpartners in de wijk. Samen vormen zij Lab Noord. Deze pilot heeft als doel om een groter deel van de hulp die mensen nodig hebben te laten leveren door (betaalde) vrijwilligers uit de wijk. Achterliggend doel van de pilot is de zelfredzaamheid van wijkbewoners te vergroten waardoor er minder hulpvragen als zorgvraag worden gedefinieerd. Hierdoor worden ook de zorgkosten verminderd. De Vrijheidswijk is een aandachtswijk met heel veel zorgvragers. In Bilgaard draait Lab Noord inmiddels zeer succesvol en ook in de Vrijheidswijk worden de eerste positieve resultaten zichtbaar. De bedoeling is om de ontwikkelde methodiek de komende jaren ook in andere wijken van Leeuwarden te gaan implementeren.