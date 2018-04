door Leeuwarden van A Guide to Leeuwarden

In 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstd van Europa. Maar wat houdt dat eigenlijk in? En sinds wanneer bestaat dit en wie heeft het bedacht? En waarom is Leeuwarden Culturlele Hoofdstad geworden? Het zijn vragen die de enthousiaste gidsen van A Guide to Leeuwarden zullen proberen te beantwoorden.

De titel van Culturele Hoofdstad zorgt intussen voor flink meer bezoekers aan Leeuwarden. Ook de gidsen van A Guide to Leeuwarden merken dit. In de eerste die maan

den van het jaar hebben ze al meer dan 3000 mensen rondgeleid, tegenover 800 in diezelfde maanden in 2017. Een gigantische stijging dus. ,,Veel bezoekers komen voor Culturele Hoofdstad naar Leeuwarden,” vertelt gids Henk Leutscher.

,,Het is veel bezoekers niet gelijk duidelijk waar ze naartoe moeten voor Culturele Hoofdstad”, zegt Leutscher. ,,Wij krijgen veel vragen over wat er te doen is in de stad en wat met Culturele Hoofdstad te maken heeft”, vult gids Charlotte Kraft aan. ,,Omdat er zoveel projecten worden gedaan rondom Culturele hoofdstad is het soms lastig de bomen door het bos te zien.”

De eerste Culturele Hoofdstad Tour is op zaterdag 14 april om 14:00 uur en begint op het Oldehoofsterkerkhof, naast het bezoekerscentrum van Lan fan Taal. Aanmelden kan nu al op: https://www.aguidetoleeuwarden.nl/culturele-hoofdstad-tour/