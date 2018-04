Vioolconcert Diamanda Dramm in Pakhûs Stiens

De violiste Diamanda la Berge Dramm geeft vrijdag 13 april om 20.15 uur een een soloconcert in Pakhûs SOLO in Stiens. Het optreden staat in het teken van de hedendaagse componist Garth Knox.

Diamanda is opgeleid in zowel Boston als in Den Haag aan het Koninklijk Conservatorium bij Vera Beths. Ze is onderscheiden met de Nicolai prijs voor eenuitengewoon optreden en is momenteel geselecteerd als Dutch Classical Talent. Ze is tot nu toe de eerste musicus die met een solo-programma voor strijkinstrument is uitgekozen als Dutch Classical Talent.

Het stuk Violin Spaces heeft Knox voor Diamanda en met medewerking van Diamanda geschreven. Het stuk is pas recent klaar gekomen. Hoewel onderdelen eerder zijn uitgevoerd is het stuk nog niet integraal te horen geweest. In het Pakhûs SOLO zal Diamanda het stuk als preview integraal uitvoeren.

Daaraan vooraf speelt ze de Passacaglia van de Oostenrijkse violist/ componist Heinrich Biber (1644-1704). Hij was een virtuoze violist die veel experimenteerde en boeiende vioolmuziek gecomponeerd heeft. Van de Belgische violist/componist Eugène Ysaye (1858-1931) laat Diamanda de Sarabande uit de Sonate nr. 4 horen.

