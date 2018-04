Van Hall Larenstein officieel duurzaamste hogeschool Nederland

Als enige hogeschool in Nederland hebben alle dertien bacheloropleidingen drie AISHE sterren. AISHE (Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education) is een beoordelingskader voor duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs. Bij een positieve beoordeling ontvangt een opleiding het keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs. Daarnaast heeft Van Hall Larenstein bij de MVO-audit het niveau ‘erkend’ behaald. MVO is een speciale duurzaamheidsnorm voor het hoger onderwijs, gebaseerd op ISO26000 - de internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. Van Hall Larenstein is de eerste hogeschool met dit keurmerk.

