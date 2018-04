Stileven | Moed maakt mensen mooier

Ze pakte altijd het purperrode fluwelen kabouterpak uit de verkleedkist, met de wijde pofbroek en de sloffen met puntneuzen. Die zachtheid van het pak! Haar pak.

Op een dag lag het pak niet in de kist. Het was in een andere klas, bij de groten. Ze zou die klas binnen moeten gaan. Ze keek naar de grote dichte deur van het andere lokaal en voelde iets fladderen in haar buik. Zenuwen. Ze verzamelde moed en vroeg het pak terug. Toen was ze weer de gelukkige kabouter. Een pak van haar hart.

Inmiddels is ze veertig jaar verder. Maar soms komt ze in situaties waarbij het fladderende gevoel in haar buik weer opspeelt. Ze beschouwt het als een teken dat het om iets belangrijks gaat, ze zoekt de stilte en verzamelt moed. Moed maakt mensen

mooier. Daarom lanceerde ze onlangs haar site: dagelijksemoed.nl