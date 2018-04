Samen sterk en met plezier over de finish

Een van die mooie verhalen komt van Jerrel van 058 Samen Sterk. Jerrel zorgt ervoor dat iedereen kan sporten, ongeacht de situatie waarin iemand zich bevindt. Hierbij wordt hij ondersteund door bv SPORT, die ook al jaren sponsor is van Loop Leeuwarden en op verschillende manieren bijdraagt aan het leukste loopevenement van Friesland. Door laagdrempelige sport- en spelactiviteiten op te zetten hoopt Jerrel iedereen de kans te bieden om met plezier te sporten. Zo gaat hij dit jaar samen met twintig deelnemers mee doen aan Loop Leeuwarden. De saamhorigheid waar Loop Leeuwarden voor staat, past goed bij wat Jerrel zo leuk vindt aan sporten en bewegen. Hij geeft les aan vijf verschillende groepen, uit deze groepen doen verschillende mensen mee met het loopevenement op zondag 20 mei. Ondanks dat het voor sommige mensen niet vanzelfsprekend leek om mee te doen vertelt Jerrel: ,,Loop Leeuwarden leek niet haalbaar voor een aantal van mijn sporters, maar de groep heeft samengewerkt en nu hebben we een leuke, grote groep deelnemers. Samenlopen is ook leuker als je het mij vraagt. De gezellige sfeer die de groep met zich meebrengt maakt het makkelijker voor iedereen. Dat we het samen doen, maakt ons sterk.”

Jerrel deed vroeger zelf vaak mee aan de sport- en spellessen om weer in zijn kracht te staan en te participeren. Nu is hij opgeleid door bv SPORT tot sport- en spelbegeleider. Sido, sportcoördinator van bv SPORT vertelt: ,,Jerrel is een goed voorbeeld van wat sport doet en betekent.” Jerrel haalt veel voldoening uit het geven van zijn lessen en dat komt vooral door de mensen die hij helpt: ,,Veel mensen willen erg graag sporten, maar een commerciële sportschool is nou eenmaal duur. Dan ben ik blij dat die mensen bij mij hun ei kwijt kunnen. Iedereen is gelijk bij ons, of je nu jong of oud bent, iedereen kan met plezier bewegen in mijn groepen. Als ik de mensen dan met plezier zie sporten, dan geeft mij dat energie." Sido van bv SPORT vult aan: ,,Los van de centen, draait het om de sfeer. Sommige mensen vinden geen aansluiting binnen een sportvereniging of sportschool. Dat is een doelgroep waar Jerrel op inspeelt, en die mensen haken in op wat Jerrel aanbiedt.”

Patricia volgt verschillende lessen van Jerrel: ,,Het is erg leuk om mee te doen, zo leer ik meer mensen kennen. Iedere groep heeft zijn charmes en Jerrel snapt dat. Het is altijd gezellig, iedereen doet normaal, we staan open voor elkaar en we helpen elkaar. Dat werkt erg motiverend.” Ook Anna volgt zijn lessen:,,Eerst was ik wat angstig. Ik verwachtte allemaal jonge atletische vrouwen, maar de groep varieerde sterk. Het contact loopt ook erg gemakkelijk, dit komt onder andere door de spelvormen die Jerrel geeft. Iedereen kan meedoen op eigen niveau.” Tot slot vertelt Dionne, ook actief deelnemer van de lessen van Jerrel: ,,Jerrel motiveert en hij geeft me de power om door te gaan en dat op een gezellige manier. Mede dankzij Jerrel ben ik zeventien kilo afgevallen en heb ik geen medicatie meer nodig. En natuurlijk gaan we dit jaar samen meewandelen met Loop Leeuwarden.”

Schrijf je net als Jerrel en zijn groep in voor het leukste loopevenement van Friesland! Kijk op www.loopleeuwarden.frl voor alle afstanden en om je in te schrijven.