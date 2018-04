De politie heeft gisteren aan de Schrans in Leeuwarden een man aangehouden omdat hij aan een bromfiets sleutelde waarvan hij niet kon aantonen van wie deze was.

De man vertelde dat hij de bromfiets repareerde voor een vriend, maar de vriend was niet de te naamgestelde van de bromfiets. De sleutelaar had hier geen verklaring voor en is, gezien de omstandigheden, als verdachte aangehouden. Er wordt onderzoek gedaan.